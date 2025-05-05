Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 5 мая 2025 года

Сегодня, 5 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 5 мая (время московское):

19:30. «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1).

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 7*, 9* мая.

* при необходимости.