Впервые с 2004 года три канадских клуба сыграют во втором раунде Кубка Стэнли

Впервые с 2004 года три канадских клуба сыграют во втором раунде Кубка Стэнли. Последним участником второго раунда плей-офф стал «Виннипег Джетс», в драматичном седьмом матче серии обыгравший «Сент-Луис Блюз» (4:3 2ОТ).

Ранее во второй раунд вышли ещё два канадских клуба – «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Три команды из Канады сыграют на этой стадии плей-офф впервые с 2004 года, когда туда пробились «Калгари» (в итоге дошёл до финала Кубка Стэнли), «Торонто» и «Монреаль» (вылетели во втором раунде).

Напомним, в последний раз канадский клуб становился обладателем Кубка Стэнли в 1993 году. Тогда чемпионом стал «Монреаль Канадиенс».