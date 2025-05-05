«Любой, кто смотрел игру, запомнит её надолго». Арниел — о волевой победе «Виннипега»

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил волевую победу в седьмом матче серии с «Сент-Луис Блюз» (4:3 2ОТ). Канадский клуб уступал с разницей в две шайбы за две минуты до конца и сумел сравнять счёт за три секунды до завершения основного времени.
«Удивительно, абсолютно удивительно. Я видел и участвовал во многих хоккейных матчах. Эта игра стала одной из самых захватывающих, в которых я принимал участие. Мы очень нервничали перед началом игры, пропустили быструю шайбу, но только наша решимость и способность оставаться в игре помогли нам одержать победу. Нам нужно было оставаться в игре и продолжать делать то, что мы делаем, и мы становились сильнее по ходу игры. Концовка основного времени получилась потрясающей и захватывающей. Думаю, что любой, кто смотрел игру, запомнит её надолго», — цитирует Арниела пресс-служба клуба.
Во втором раунде «Виннипег» встретится с «Даллас Старз».
- 5 мая 2025
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
07:47
-
06:48
-
06:17
-
06:07
-
06:05
-
04:55
-
04:41
-
03:42
-
03:02
-
02:43
-
02:03
-
01:21
-
00:16
- 4 мая 2025
-
23:50
-
23:35
-
22:58
-
22:18
-
21:59
-
21:48
-
21:40
-
21:30