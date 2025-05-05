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«Любой, кто смотрел игру, запомнит её надолго». Арниел — о волевой победе «Виннипега»

«Любой, кто смотрел игру, запомнит её надолго». Арниел — о волевой победе «Виннипега»
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил волевую победу в седьмом матче серии с «Сент-Луис Блюз» (4:3 2ОТ). Канадский клуб уступал с разницей в две шайбы за две минуты до конца и сумел сравнять счёт за три секунды до завершения основного времени.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10     0:2 Жозеф – 07:16     1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp)     1:3 Факса (Уокер) – 39:25     2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04     3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57     4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10    

«Удивительно, абсолютно удивительно. Я видел и участвовал во многих хоккейных матчах. Эта игра стала одной из самых захватывающих, в которых я принимал участие. Мы очень нервничали перед началом игры, пропустили быструю шайбу, но только наша решимость и способность оставаться в игре помогли нам одержать победу. Нам нужно было оставаться в игре и продолжать делать то, что мы делаем, и мы становились сильнее по ходу игры. Концовка основного времени получилась потрясающей и захватывающей. Думаю, что любой, кто смотрел игру, запомнит её надолго», — цитирует Арниела пресс-служба клуба.

Во втором раунде «Виннипег» встретится с «Даллас Старз».

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