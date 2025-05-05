«Любой, кто смотрел игру, запомнит её надолго». Арниел — о волевой победе «Виннипега»

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил волевую победу в седьмом матче серии с «Сент-Луис Блюз» (4:3 2ОТ). Канадский клуб уступал с разницей в две шайбы за две минуты до конца и сумел сравнять счёт за три секунды до завершения основного времени.

«Удивительно, абсолютно удивительно. Я видел и участвовал во многих хоккейных матчах. Эта игра стала одной из самых захватывающих, в которых я принимал участие. Мы очень нервничали перед началом игры, пропустили быструю шайбу, но только наша решимость и способность оставаться в игре помогли нам одержать победу. Нам нужно было оставаться в игре и продолжать делать то, что мы делаем, и мы становились сильнее по ходу игры. Концовка основного времени получилась потрясающей и захватывающей. Думаю, что любой, кто смотрел игру, запомнит её надолго», — цитирует Арниела пресс-служба клуба.

Во втором раунде «Виннипег» встретится с «Даллас Старз».