«Об этом мечтают с детства». Лаури — о победном голе в овертайме 7-го матча с «Блюз»

Нападающий «Виннипег Джетс» Адам Лаури поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии с «Сент-Луис Блюз» (4:3 2ОТ). Форвард стал автором победной шайбы во втором овертайме.

«Это одна из тех вещей, о которой мечтают с детства. Стать героем в седьмой игре и дать себе шанс продолжить гонку за Кубком Стэнли. Сделать это в Виннипеге, дома — у нас такие потрясающие фанаты, такая потрясающая поддержка. Мы питаемся этой энергией. После того как нам удалось сравнять счёт в концовке третьего периода, мы взяли игру под контроль. У нас было несколько отличных голевых моментов в овертаймах», — цитирует Лаури пресс-служба клуба.