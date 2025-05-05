Форвард «Виннипега» — о победе над «Сент-Луисом»: мы сражались до последней секунды

Нападающий «Виннипег Джетс» Коул Перфетти поделился эмоциями от победы в седьмом матче серии с «Сент-Луис Блюз» (4:3 2ОТ). Форвард стал автором дубля, сравняв счёт за три секунды до конца основного времени матча.

«Это своего рода мечта, играть в седьмом матче, который получился невероятным. Мы провели несколько великолепных розыгрышей в конце основного времени. Ребята боролись за шайбы, не сдавались и выигрывали борьбу. Мы были измотаны, но сражались до последней секунды, за что были вознаграждены», — цитирует Перфетти пресс-служба канадского клуба.

Во втором раунде «Виннипег» встретится с «Даллас Старз».