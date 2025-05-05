«Это действительно больно». Главный тренер «Сент-Луиса» о поражении в серии с «Виннипегом»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение в седьмом матче серии с «Виннипег Джетс» (3:4 2ОТ). «Музыканты» вели в две шайбы за две минуты до конца основного времени матча.

«Сейчас это действительно больно. Вы проигрываете седьмую игру в дополнительное время, особенно когда вы лидируете в счёте в конце матча… это просто больно. Я думаю, что первый период в нашем исполнении был довольно хорош. Мне не понравилось, как мы провели концовку основного времени. Я не думаю, что мы были настолько упорны, как должны были быть.

Я вышел и поблагодарил игроков после матча. Я хотел поблагодарить их за их усилия, их исполнение и их участие в изменении ситуации. Потребовались все силы, чтобы сделать то, что мы сделали. Мы выиграли много матчей во второй половине регулярки, чтобы попасть в плей-офф, это дорогого стоит. Последние три месяца — одни из самых весёлых моментов, которые я пережил, будучи частью команды, будь то игрок или тренер, неважно. Это из-за энергии, позитивного настроя и того, как мы хотели становиться лучше каждый день. Так что я поблагодарил ребят за это. Я очень благодарен им за это», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.