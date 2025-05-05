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«Это действительно больно». Главный тренер «Сент-Луиса» о поражении в серии с «Виннипегом»

«Это действительно больно». Главный тренер «Сент-Луиса» о поражении в серии с «Виннипегом»
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение в седьмом матче серии с «Виннипег Джетс» (3:4 2ОТ). «Музыканты» вели в две шайбы за две минуты до конца основного времени матча.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10     0:2 Жозеф – 07:16     1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp)     1:3 Факса (Уокер) – 39:25     2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04     3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57     4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10    

«Сейчас это действительно больно. Вы проигрываете седьмую игру в дополнительное время, особенно когда вы лидируете в счёте в конце матча… это просто больно. Я думаю, что первый период в нашем исполнении был довольно хорош. Мне не понравилось, как мы провели концовку основного времени. Я не думаю, что мы были настолько упорны, как должны были быть.

Я вышел и поблагодарил игроков после матча. Я хотел поблагодарить их за их усилия, их исполнение и их участие в изменении ситуации. Потребовались все силы, чтобы сделать то, что мы сделали. Мы выиграли много матчей во второй половине регулярки, чтобы попасть в плей-офф, это дорогого стоит. Последние три месяца — одни из самых весёлых моментов, которые я пережил, будучи частью команды, будь то игрок или тренер, неважно. Это из-за энергии, позитивного настроя и того, как мы хотели становиться лучше каждый день. Так что я поблагодарил ребят за это. Я очень благодарен им за это», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.

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