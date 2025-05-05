«Нет слов, чтобы описать это поражение». Капитан «Сент-Луиса» — о вылете из Кубка Стэнли

Капитан «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился эмоциями от поражения в седьмом матче серии с «Виннипег Джетс» (3:4 2ОТ). «Блюзмены» вели в счёте с разницей в две шайбы за две минуты до конца третьего периода и позволили сопернику сравнять счёт за три секунды до конца основного времени.

«Это просто отстой. Мы имели преимущество в две шайбы и позволили сопернику дважды забить при игре с пустыми воротами. Мы были в трёх секундах от победы в серии. Это жестоко. У нас была отличная команда, ребята играли друг за друга на протяжении всего сезона. Нет слов, чтобы описать это поражение», — цитирует Шенна пресс-служба клуба.