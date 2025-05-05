«Нет слов, чтобы описать это поражение». Капитан «Сент-Луиса» — о вылете из Кубка Стэнли
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Капитан «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился эмоциями от поражения в седьмом матче серии с «Виннипег Джетс» (3:4 2ОТ). «Блюзмены» вели в счёте с разницей в две шайбы за две минуты до конца третьего периода и позволили сопернику сравнять счёт за три секунды до конца основного времени.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
05 мая 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Парэйко, Бучневич) – 01:10 0:2 Жозеф – 07:16 1:2 Перфетти (Коннор, Пионк) – 31:41 (pp) 1:3 Факса (Уокер) – 39:25 2:3 Наместников (Пионк, Сэмберг) – 58:04 3:3 Перфетти (Коннор, Элерс) – 59:57 4:3 Лаури (Пионк, Коннор) – 96:10
«Это просто отстой. Мы имели преимущество в две шайбы и позволили сопернику дважды забить при игре с пустыми воротами. Мы были в трёх секундах от победы в серии. Это жестоко. У нас была отличная команда, ребята играли друг за друга на протяжении всего сезона. Нет слов, чтобы описать это поражение», — цитирует Шенна пресс-служба клуба.
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