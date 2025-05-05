Глава Башкортостана назвал достижением года участие «Салавата» в полуфинале Кубка Гагарина
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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил игру «Салавата Юлаева» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. На данный момент уфимский клуб участвует в полуфинальной серии с ярославским «Локомотивом» и уступает со счётом 1-3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Для нас очень важное достижение этого года — наш «Салават Юлаев» вышел в полуфинал, вы знаете. Как минимум, подчёркиваю, это бронзовые медали. Сами видели, как ребята играли. Они подарили нам блестящий хоккей в ходе регулярного чемпионата», — сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве.
Пятый матч серии пройдёт сегодня, 5 мая, в Ярославле. Начало матча — в 19:30 мск.
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