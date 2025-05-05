Наместников — 7-й игрок в истории НХЛ, забивавший в 7-х матчах за три разные команды

Нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой в концовке основного времени седьмого матча серии с «Сент-Луис Блюз» (4:3 2ОТ). Россиянин в четвёртый раз отличился в седьмом матче серии плей-офф, сделав это за три разные команды.
Ранее Наместников сделал дубль за «Колорадо» в 2020 году (серия второго раунда с «Далласом», 4:5 ОТ) и забил за «Даллас» в 2022 году (серия первого раунда с «Калгари», 2:3). Россиянин стал седьмым игроком в истории НХЛ, забивавшим в седьмых матчах как минимум за три разные команды.
В список также входят Пол Штястны (четыре команды – «Колорадо», «Сент-Луис», «Вегас» и «Виннипег»), Адам Оутс («Бостон», «Детройт», «Сент-Луис»), Билл Герин («Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Питтсбург»), Джефф Фризен («Сан-Хосе», «Анахайм», «Нью-Джерси»), Джастин Уильямс («Филадельфия», «Каролина», «Лос-Анджелес») и Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес», «Монреаль», «Калгари»).
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