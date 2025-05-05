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Рыбин ответил, справляется ли Роман Ротенберг с обязанностями главного тренера сборной

Рыбин ответил, справляется ли Роман Ротенберг с обязанностями главного тренера сборной
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин ответил на вопрос, справляется ли Роман Ротенберг с обязанностями главного тренера сборной «России 25». В текущем майском туре российская сборная обыграла Казахстан и проиграла Беларуси.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Справляется ли Роман Ротенберг со своими обязанностями?
– У него есть помощники, его утвердила лига. Значит, в первую очередь, лига ему доверяет. Как справился? Идут разборы, где собирается лига, ФХР – они дают оценку. Безусловно, каждый момент будет обсуждаться.

– Как вы оцените игру России и Беларуси?
– Двоякие впечатления. Поражения никогда никого не красят, и никто их не ждёт. Всё бывает. Беларусь – это хорошая команда, и если кто-то думает, что это лёгкая прогулка, то они абсолютно точно ошибаются. Ребята на хорошем накате, на хорошей скорости, в хорошем физическом состоянии. Белорусы – молодцы. Хороший соперник, – цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

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