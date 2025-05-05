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Капризов о «Миннесоте»: с каждым годом чувствую себя здесь комфортнее, это мой второй дом

Капризов о «Миннесоте»: с каждым годом чувствую себя здесь комфортнее, это мой второй дом
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Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не прочь продлить контракт с клубом, и назвал Сент-Пол своим вторым домом. Соглашение 28‑летнего россиянина с зарплатой в $ 9 млн действует до конца сезона‑2025/2026.

«До операции я думал, что моё возвращение должно быть сложнее. Но в итоге это было неплохо. Я хочу побеждать, здесь все этого хотят. Мне здесь всё нравится.

Если хочешь пойти в хороший ресторан или бар, в городе есть всё необходимое. Теперь я немного лучше говорю по-английски, мне легче общаться с ребятами. Я уже пять лет здесь и чувствую себя всё комфортнее. С каждым годом всё больше и больше, это мой второй дом», — цитирует Капризова The Athletic.

28-летний Капризов провёл 41 игру за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 и набрал 56 (25+31) очков. По ходу сезона он получил травму, в результате которой ему сделали операцию. После восстановления россиянин сыграл шесть матчей в Кубке Стэнли, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

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