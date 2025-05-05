Матс Цуккарелло: уверен, что Кирилл Капризов останется в «Миннесоте»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло хочет, чтобы форвард Кирилл Капризов продлил контракт с клубом. Соглашение 28‑летнего россиянина с зарплатой в $ 9 млн действует до конца сезона‑2025/2026.

«Я думаю, он умный парень, он хочет побеждать, и если он чувствует, что может сделать это здесь, то продлит контракт. Не мне решать, где ему играть. Я поддержу его в любом выборе, который он сделает. Мне здесь нравится, я люблю «Миннесоту». Как фанат «Миннесоты» я надеюсь, что он останется, и я уверен, что так и будет», — цитирует Цуккарелло пресс-служба клуба.

28-летний Капризов провёл 41 игру за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 и набрал 56 (25+31) очков. Россиянин сыграл шесть матчей в Кубке Стэнли, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.