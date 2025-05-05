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«Локомотив» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 19:30

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча серии плей-офф КХЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 5 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 5 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1). Третий и четвёртый матчи выиграл «Локомотив».

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 7*, 9* мая.

* при необходимости.

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