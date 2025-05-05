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Самсонов: у «Каролины» будет определённый план игры против Овечкина

Самсонов: у «Каролины» будет определённый план игры против Овечкина
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Бронзовый призёр Олимпиады Сергей Самсонов считает, что «Каролина Харрикейнз» разработает специальный план по нейтрализации нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Команды встретятся между собой в рамках серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Думаю, что у «Каролины» будет определённый план игры против Овечкина. Но на протяжении карьеры Александра его пока никто, по большому счёту, не остановил. Против него очень тяжело играть в большинстве. И от глубины состава «Вашингтона» особенно в этом сезоне будет зависеть, насколько хорошо сыграет команда.

Как я думаю, исход серии решится при игре в большинстве и меньшинстве. Ещё отмечу, что у обеих команд очень хорошие тренеры. Как мне кажется, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери получит приз лучшего тренера лиги», – цитирует Самсонова ТАСС.

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