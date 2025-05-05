«Торпедо» продлило контракт с защитником Кириллом Стекловым

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контакт с защитником Кириллом Стекловым. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, новое соглашение с 23-летним игроком обороны будет носить двусторонний характер и рассчитано сроком на один год.

В текущем сезоне Кирилл выходил на лёд в 16 матчах КХЛ, отметившись двумя голевыми передачами. Также он внёс весомую лепту в успехи команды «Торпедо-Горький», приняв участие в 34 матчах и заработав 11 (2+9) очков. «Торпедо-Горький» на данный момент играет в полуфинале плей-офф ВХЛ с санкт-петербургским «Динамо» (счёт в серии 2-2).

Всего в КХЛ Стеклов провёл 75 матчей и набрал 5 (0+5) очков.