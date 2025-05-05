Берюбе рассказал, как хоккеисты «Торонто» будут справляться с силовой игрой «Флориды»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крейг Берюбе рассказал, как хоккеисты «кленовых листьев» будут справляться с силовой игрой «Флориды Пантерз». Команды встретятся между собой в рамках серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Они играют жёстко, согласен. Они играют в силовой хоккей и проводят жёсткий форчек. Но я не думаю, что они играют подло. Это просто их игра. Послушайте, мы тоже команда, которая действует физически, и мы должны выходить и играть в силовой хоккей. Мы должны быть инициаторами как можно чаще. Да, нас будут бить, они сделают всё, что могут.

Я думаю, «Оттава» играла в подобный хоккей. Они действуют физически и часто проводят силовые приёмы. Я думаю, мы хорошо с этим справились», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится в ночь на 6 мая и начнётся в 3:00 мск.