Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Берюбе рассказал, как хоккеисты «Торонто» будут справляться с силовой игрой «Флориды»

Берюбе рассказал, как хоккеисты «Торонто» будут справляться с силовой игрой «Флориды»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крейг Берюбе рассказал, как хоккеисты «кленовых листьев» будут справляться с силовой игрой «Флориды Пантерз». Команды встретятся между собой в рамках серии второго раунда Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они играют жёстко, согласен. Они играют в силовой хоккей и проводят жёсткий форчек. Но я не думаю, что они играют подло. Это просто их игра. Послушайте, мы тоже команда, которая действует физически, и мы должны выходить и играть в силовой хоккей. Мы должны быть инициаторами как можно чаще. Да, нас будут бить, они сделают всё, что могут.

Я думаю, «Оттава» играла в подобный хоккей. Они действуют физически и часто проводят силовые приёмы. Я думаю, мы хорошо с этим справились», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится в ночь на 6 мая и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Проверка звёзд «Торонто» чемпионом, Овечкин против Свечникова. Второй раунд плей-офф НХЛ
Проверка звёзд «Торонто» чемпионом, Овечкин против Свечникова. Второй раунд плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android