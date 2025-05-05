Айкел рассказал, как «Вегасу» сдержать Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел высказался о противостоянии с суперзвёздными нападающими «Эдмонтон Ойлерз» — Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Команды встретятся между собой в рамках серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Они могут доставить проблем разными способами. Это два динамичных хоккеиста в атаке. Они опасны, когда шайба находится на их клюшках. Они могут создать моменты как для партнёров, так и для самих себя. Это два лучших игрока в хоккее. Нам нужно это учитывать, когда они на льду. Они доставляют много проблем. Нужно сдерживать их и делать всё возможное, чтобы это сделать.

Это две хорошие команды, которые хотят победить и соревноваться на высоком уровне. Вот как я смотрю на эту серию. Они хорошая команда, и мы считаем себя хорошей командой. Мы просто выйдем и попытаемся доказать, что мы лучшая команда. Вот как я на это смотрю», – цитирует Айкела пресс-служба клуба.