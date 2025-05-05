«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч «Тура сборной» в Тольятти

Сегодня, 5 мая, в Тольятти состоится третий матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фото: Пресс-служба сборной Росси по хоккею
Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Минск)
Напомним, в пятницу, 2 мая, сборная «Россия 25» проиграла сборной Беларуси со счётом 2:4. Шайбы в составе «России 25» забили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин. Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов отличились за Беларусь.
Полное расписание тура сборной «Россия 25»:
Тольятти
5 мая, 17:00 Россия — Беларусь
6 мая, 18:00 Россия — Беларусь
Минск
8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.