«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч «Тура сборной» в Тольятти

Сегодня, 5 мая, в Тольятти состоится третий матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: Пресс-служба сборной Росси по хоккею

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Минск)

Напомним, в пятницу, 2 мая, сборная «Россия 25» проиграла сборной Беларуси со счётом 2:4. Шайбы в составе «России 25» забили Владимир Грудинин и Данил Аймурзин. Андрей Белевич, Иван Дроздов, Сергей Кузнецов и Александр Скоренов отличились за Беларусь.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

Тольятти

5 мая, 17:00 Россия — Беларусь

6 мая, 18:00 Россия — Беларусь

Минск

8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.