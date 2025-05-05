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Овечкин провёл ОФП с одноклубником перед серией 1/4 финала Кубка Стэнли с «Каролиной»

Овечкин провёл ОФП с одноклубником перед серией 1/4 финала Кубка Стэнли с «Каролиной»
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В Сети появилось видео, на котором российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимается общефизической подготовкой перед серией 1/4 финала Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

Овечкин проводит занятия с одноклубником на беговой дорожке и упражнения со штангой.

Напомним, «Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1). «Каролина» в 1/8 фингала Кубка Стэнли оказалась сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

Ранее бронзовый призёр Олимпиады Сергей Самсонов рассказал, что «Каролина Харрикейнз» разработает специальный план по нейтрализации нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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