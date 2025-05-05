Команда «России 25» менее чем за минуту забила три гола белорусам в матче «Тура сборной»

Сегодня, 5 мая, в Тольятти проходит третий матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встречается с национальной командой Беларуси. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде российская сборная забила три гола менее, чем за минуту. На шестой минуте встречи счёт открыл нападающий Сергей Плотников. Через 25 секунд Данил Аймурзин увеличил преимущество российской команды. Ещё через 22 секунды Максим Соркин довёл счёт до крупного. Белорусы ответили точными бросками Павла Денисова и Никиты Пышкайло. На момент выхода новости закончился первый период. Счёт — 3:2 в пользу сборной России.

Напомним, в пятницу, 2 мая, сборная «Россия 25» проиграла сборной Беларуси со счётом 2:4.