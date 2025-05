Форвард «Детройта» Владимир Тарасенко провёл тренировку с сыновьями

Российский форвард «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко выложил фото в личном аккаунте в соцсетях вместе со своими сыновьями. Он провёл тренировку с детьми на льду.

Фото: Из личного архива Владимира Тарасенко

У Владимира Тарасенко и его жены Яны трое детей: Марк (родился 5 апреля 2007 года) — пасынок Владимира Тарасенко, Александр (родился 17 мая 2016 года) и Артём (родился 6 июня 2019 года).

Яна и Владимир поженились в 2015 году. Форвард «Детройта» младше супруги на четыре года. В 16 лет Яна выиграла модельный конкурс Best of the Best. Позднее работала в Милане, Гонконге, Японии, где участвовала в Неделях высокой моды и съёмках для рекламы.