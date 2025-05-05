«СКА-1946» победил «Омских Ястребов» и стал первым финалистом плей-офф МХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором «Омские Ястребы» принимали «СКА-1946». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Таким образом, команда из Санкт-Петербурга выиграла серию (4-2) и стала первым финалистом кубка Харламова.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
05 мая 2025, понедельник. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
1 : 4
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Малов (Власенко, Гуляев) – 07:18 (5x5) 1:1 Короткий (Поляков, Филиппов) – 20:13 (5x5) 1:2 Сураев (Нугманов, Поляков) – 37:32 (5x5) 1:3 Поляков (Короткий) – 45:30 (5x4) 1:4 Филиппов – 59:29 (en)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матвей Короткий, Никита Сураев, Матвей Поляков и Александр Филиппов. Единственный гол омичей записал на свой счёт Вячеслав Малов.
В финальной серии Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с победителем противостояния между МХК «Спартак» (Москва) и нижегородской «Чайкой» (счёт в серии — 4-2).
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