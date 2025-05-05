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На матче «Омских ястребов» со «СКА-1946» установлен новый рекорд посещаемости игр МХЛ

На матче «Омских ястребов» со «СКА-1946» установлен новый рекорд посещаемости игр МХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором «Омские Ястребы» принимали «СКА-1946». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. На матче присутствовали 10 407 зрителей, что является рекордом посещаемости игр МХЛ.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
05 мая 2025, понедельник. 15:30 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
1 : 4
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Малов (Власенко, Гуляев) – 07:18 (5x5)     1:1 Короткий (Поляков, Филиппов) – 20:13 (5x5)     1:2 Сураев (Нугманов, Поляков) – 37:32 (5x5)     1:3 Поляков (Короткий) – 45:30 (5x4)     1:4 Филиппов – 59:29 (en)    

Предыдущий рекорд — 10 318 зрителей — был также установлен в Омске, в плей-офф-2013, на седьмой игре финала Кубка Харламова с МХК «Спартак».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла серию (4-2) и стала первым финалистом Кубка Харламова. В финальной серии Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с победителем встречи между МХК «Спартак» (Москва) и нижегородской «Чайкой» (счёт в серии — 3-2).

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