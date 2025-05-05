На матче «Омских ястребов» со «СКА-1946» установлен новый рекорд посещаемости игр МХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором «Омские Ястребы» принимали «СКА-1946». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. На матче присутствовали 10 407 зрителей, что является рекордом посещаемости игр МХЛ.

Предыдущий рекорд — 10 318 зрителей — был также установлен в Омске, в плей-офф-2013, на седьмой игре финала Кубка Харламова с МХК «Спартак».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла серию (4-2) и стала первым финалистом Кубка Харламова. В финальной серии Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с победителем встречи между МХК «Спартак» (Москва) и нижегородской «Чайкой» (счёт в серии — 3-2).