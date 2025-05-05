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Беларусь при счёте 0:3 забросила сборной России шесть шайб подряд

Беларусь при счёте 0:3 забросила сборной России шесть шайб подряд
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Сегодня, 5 мая, в Тольятти проходит третий матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встречается с национальной командой Беларуси. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Белорусская команда во втором периоде забросила пять безответных шайб в ворота россиян.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
3-й период
4 : 7
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5)     2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5)     3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5)     3:1 Денисов – 11:57 (5x5)     3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5)     3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5)     3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5)     3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5)     3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4)     3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5)     4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4)    

В первом периоде российская сборная забила три гола менее, чем за минуту. На шестой минуте встречи счёт открыл нападающий Сергей Плотников. Через 25 секунд Данил Аймурзин увеличил преимущество российской команды. Ещё через 22 секунды Максим Соркин довёл счёт до крупного. Белорусы ответили точными бросками Павла Денисова и Никиты Пышкайло. Во второй двадцатиминутке сборная Беларуси забросила ещё четыре безответные шайбы. Отличились Мирослав Михалёв, Василий Филяев, Сергей Сапего и Данила Паливко.

На момент выхода новости закончился второй период. Счёт — 6:3 в пользу сборной Беларуси.

Напомним, в пятницу, 2 мая, сборная «Россия 25» проиграла сборной Беларуси со счётом 2:4.

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