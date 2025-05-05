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Сборная «России 25» проиграла белорусам в овертайме в матче с 15 голами

Сборная «России 25» проиграла белорусам в овертайме в матче с 15 голами
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Сегодня, 5 мая, в Тольятти проходит третий матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встречается с национальной командой Беларуси. Игра закончилась победой белоруской команды в овертайме — 8:7.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5)     2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5)     3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5)     3:1 Денисов – 11:57 (5x5)     3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5)     3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5)     3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5)     3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5)     3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4)     3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5)     4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4)     5:7 Полтапов – 56:01 (6x5)     6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5)     7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5)     7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)    

В первом периоде российская сборная забила три гола менее, чем за минуту. На шестой минуте встречи счёт открыл нападающий Сергей Плотников. Через 25 секунд Данил Аймурзин увеличил преимущество российской команды. Ещё через 22 секунды Максим Соркин довёл счёт до крупного. Белорусы ответили точными бросками Павла Денисова и Никиты Пышкайло. Во второй двадцатиминутке сборная Беларуси забросила ещё четыре безответные шайбы. Отличились Мирослав Михалёв, Василий Филяев, Сергей Сапего и Данила Паливко. В заключительном отрезке Егор Бориков довёл счёт до крупного — 7:3. После этого россияне отыграли три шайбы: Плотников оформил дубль, ещё один гол на счету Прохора Полтапова, а Михаил Ильин за четыре минуты до конца встречи сократил разрыв в счёте до минимума. Руслан Исхаков перевёл игру в овертайм, в котором форвард минского «Динамо» Пинчук принёс белорусам победу — 8:7.

Напомним, в пятницу, 2 мая, сборная «Россия 25» проиграла сборной Беларуси со счётом 2:4.

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