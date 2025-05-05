«СКА-1946» проведёт матчи финала Кубка Харламова в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором «Омские Ястребы» принимали «СКА-1946». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Таким образом, команда из Санкт-Петербурга выиграла серию (4-2) и стала первым финалистом кубка Харламова.

«СКА-1946» проведёт матчи финала Кубка Харламова в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции после шестой игры полуфинала рассказал главный тренер команды Герман Титов.

В финальной серии Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с победителем встречи между МХК «Спартак» (Москва) и нижегородской «Чайкой» (счёт в серии — 4-2).