Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по хоккею

Стал известен предварительный состав сборной Швеции на чемпионат мира — 2025 по хоккею с шайбой. В заявке 23 хоккеиста (3 вратаря, 6 защитников и 14 нападающих).

Фото: Пресс-служба шведской Федерации коккея

Ранее сборная Швеции стала победителем чешского этапа Евротура. Шведская команда выиграла все три своих матча и победила на турнире.

Предстоящий 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Напомним, действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Чехии, которая выиграла домашний турнир в 2024 году. Шведская команда завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Канады со счётом 4:2.