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40-летний голкипер Марк-Андре Флёри сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2025

40-летний голкипер Марк-Андре Флёри сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2025
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри принял приглашение сыграть за сборную Канады на чемпионате мира — 2025, котрый пройдёт с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Об этом сообщает журналист Адам Уолш.

Напомним, 40-летний Марк-Андре Флёри — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только легендарному Мартину Бродо (691).

Напомним, «Миннесота» уступила «Вегас Голден Найтс» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ.

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