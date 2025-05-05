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Скотт Уилсон сравнял счёт в пятом матче с «Локомотивом». Это его первый гол в серии

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимает уфимский «Салават Юлаев».

Нападающий ярославцев Александр Радулов в первом периоде открыл счёт в матче. Во второй двадцатиминутке форвард «Салавата» Скотт Уилсон восстановил равновесие. На момент выхода новости идёт первый период. Счёт ничейный — 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1). Третий и четвёртый матчи выиграл «Локомотив».