Скотт Уилсон сравнял счёт в пятом матче с «Локомотивом». Это его первый гол в серии

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимает уфимский «Салават Юлаев».
Нападающий ярославцев Александр Радулов в первом периоде открыл счёт в матче. Во второй двадцатиминутке форвард «Салавата» Скотт Уилсон восстановил равновесие. На момент выхода новости идёт первый период. Счёт ничейный — 1:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1). Третий и четвёртый матчи выиграл «Локомотив».
- 5 мая 2025
-
21:22
-
20:40
-
20:27
-
20:05
-
19:36
-
19:12
-
18:43
-
18:26
-
18:07
-
17:50
-
17:49
-
17:38
-
17:13
-
16:23
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:10