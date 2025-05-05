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Егор Сурин забил эффектный гол «Салавату», убежав в контратаку и отправив шайбу в «домик»

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Локомотив» принимает уфимский «Салават Юлаев». Нападающий ярославцев Егор Сурин при счёте 2:2 забросил красивую шайбу, выведя «Локомотив» вперёд.

«Локомотив» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-1. На момент выхода новости идёт третий период. Счёт — 3:2 в пользу ярославской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, ярославцы по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолели «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая встреча осталась за «Локомотивом» (2:1). Третий и четвёртый матчи выиграл «Локомотив».