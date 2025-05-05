Радулов набрал четыре очка в пятом матче серии с «Салаватом» в 1/2 финала Кубка Гагарина

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов забил два гола и сделал две результативные передачи в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с «Салаватом Юлаевым» (4:2, 4-1). «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом Кубка Гагарина — 2025.

Нападающий ярославцев Александр Радулов в первом периоде открыл счёт в матче. Во второй двадцатиминутке форвард «Салавата» Скотт Уилсон восстановил равновесие. На 36-й минуте 18-летний нападающий «Локомотива» Егор Сурин с передач Радулова и Мартина Герната вновь вывел хозяев вперёд. Александр Хмелевски в третьем периоде сравнял счёт, но Сурин через четыре минуты вновь забил. В концовке встречи уфимцы сняли вратаря, чем воспользовался Радулов, отправивший шайбу в пустые ворота.

В финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с победителем противостояния между «Трактором» и московским «Динамо» (счёт в серии — 3-1).