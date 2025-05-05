Карпухин — о поражении от Беларуси: здорово, что сравняли с 3:7, хоккей — это про шоу

Защитник СКА и сборной «Россия 25» Илья Карпухин прокомментировал поражение от сборной Беларуси (7:8) в рамках третьего матча «Тура сборной», который проходит в Тольятти.

«По горячим следам сложно что-то анализировать. Это хоккей, это спорт. Всё меняется очень быстро. Казалось, что игра под нашим контролем, когда повели 3:0. Потом пропустили одну, вторую, третью, и вообще что-то всё посыпалось.

Хорошо, что смогли переломить. Играть без вратаря. Минут 10, кажется, так провели в третьем периоде. Здорово, что сравняли с 3:7, дорогого стоит. Поэтому вдвойне обидно, что проиграли. Сто процентов — это лучшая реклама хоккею. Такие эмоции сумасшедшие. Мы ехали после поражения к трибунам. Видно, как зрители были переполнены эмоциями, в состоянии эйфории находились. Такое душу греют. Хоккей — в том числе про шоу. Результат нам тоже важен. Но подарить эмоцию не менее ценно», — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.