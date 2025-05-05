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Карпухин — о поражении от Беларуси: здорово, что сравняли с 3:7, хоккей — это про шоу

Карпухин — о поражении от Беларуси: здорово, что сравняли с 3:7, хоккей — это про шоу
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Защитник СКА и сборной «Россия 25» Илья Карпухин прокомментировал поражение от сборной Беларуси (7:8) в рамках третьего матча «Тура сборной», который проходит в Тольятти.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5)     2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5)     3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5)     3:1 Денисов – 11:57 (5x5)     3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5)     3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5)     3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5)     3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5)     3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4)     3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5)     4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4)     5:7 Полтапов – 56:01 (6x5)     6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5)     7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5)     7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)    

«По горячим следам сложно что-то анализировать. Это хоккей, это спорт. Всё меняется очень быстро. Казалось, что игра под нашим контролем, когда повели 3:0. Потом пропустили одну, вторую, третью, и вообще что-то всё посыпалось.

Хорошо, что смогли переломить. Играть без вратаря. Минут 10, кажется, так провели в третьем периоде. Здорово, что сравняли с 3:7, дорогого стоит. Поэтому вдвойне обидно, что проиграли. Сто процентов — это лучшая реклама хоккею. Такие эмоции сумасшедшие. Мы ехали после поражения к трибунам. Видно, как зрители были переполнены эмоциями, в состоянии эйфории находились. Такое душу греют. Хоккей — в том числе про шоу. Результат нам тоже важен. Но подарить эмоцию не менее ценно», — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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