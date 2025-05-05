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Роман Ротенберг: когда сборная проигрывает, об этом пишут на каждом заборе

Роман Ротенберг: когда сборная проигрывает, об этом пишут на каждом заборе
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Беларуси (7:8) в рамках третьего матча «Тура сборной», который проходит в Тольятти.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5)     2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5)     3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5)     3:1 Денисов – 11:57 (5x5)     3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5)     3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5)     3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5)     3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5)     3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4)     3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5)     4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4)     5:7 Полтапов – 56:01 (6x5)     6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5)     7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5)     7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)    

«За все годы моей работы в команде могу сказать, что это очень тяжело. Играть за сборную России — огромная ответственность. Ребята всегда чувствуют на себе груз. Мы можем сравнить, как они играют в клубе и как — за национальную команду. Но есть и ребята, кто, приезжая в сборную, выходит на новый уровень. Такие хоккеисты играли и сегодня. Если мы можем забрасывать четыре шайбы и вытаскивать матч с 3:7, наверное, какие-то ключи к обороне сборной Беларуси нашли. И наша команда уже неоднократно побеждала дружину Дмитрия Квартальнова. Много, много раз за последние 10 лет. Просто об этом не упоминают. К сожалению, когда сборная проигрывает, то об этом пишут на каждом заборе. Судьба, видимо, такая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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