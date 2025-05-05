Роман Ротенберг: когда сборная проигрывает, об этом пишут на каждом заборе

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Беларуси (7:8) в рамках третьего матча «Тура сборной», который проходит в Тольятти.
«За все годы моей работы в команде могу сказать, что это очень тяжело. Играть за сборную России — огромная ответственность. Ребята всегда чувствуют на себе груз. Мы можем сравнить, как они играют в клубе и как — за национальную команду. Но есть и ребята, кто, приезжая в сборную, выходит на новый уровень. Такие хоккеисты играли и сегодня. Если мы можем забрасывать четыре шайбы и вытаскивать матч с 3:7, наверное, какие-то ключи к обороне сборной Беларуси нашли. И наша команда уже неоднократно побеждала дружину Дмитрия Квартальнова. Много, много раз за последние 10 лет. Просто об этом не упоминают. К сожалению, когда сборная проигрывает, то об этом пишут на каждом заборе. Судьба, видимо, такая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 5 мая 2025
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