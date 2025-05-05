«Все фанаты получили много эмоций». Григоренко — о поражении от Беларуси со счётом 7:8

Нападающий сборной «Россия 25» Михаил Григоренко прокомментировал поражение беларуси (7:8 ОТ) в рамках третьего матча «Тура сборной», который прошёл в Тольятти.

— Так бывает, надо продолжать работать. В первых двух играх не забили, но хорошо, что есть ребята, которые забивают.

-Насколько физически тяжело в этом турнире?

— Нет, всё нормально, физически в порядке. Сборная Беларуси хорошо играет, агрессивный хоккей демонстрирует, там очень много хоккеистов из минского «Динамо», которое показало лучший свой результат в истории в этом

сезоне КХЛ. Ребята здорово играют, это был серьёзный матч.

— Болельщики помогли?

Очень здорово, что наши болельщики пришли поддержать нас. Жаль, что проиграли, но сегодня все фанаты получили много эмоций, множество заброшенных шайб увидели. Спасибо им, что продолжали нас поддерживать, благодаря чему удалось сравнять счёт.

— Почему проиграли белорусам два матча подряд?

— Нам нужно исключить ошибки, лучше страховать друг друга. Сегодня показали, что с игрой в атаке проблем нет, забили семь шайб. Нападающие должны помогать нашим защитникам в обороне, — передаёт слова Григоренко

корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.