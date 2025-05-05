«К некоторым игрокам большие вопросы». И. Макаров — о поражении России от Беларуси

Бывший нападающий СКА, ЦСКА, «Динамо» и других клубов КХЛ Игорь Макаров отметил характер игроков сборной «Россия 25», которые сумели отыграть четыре шайбы и перевести матч в овертайм во второй встрече майского турне со сборной Беларуси (7:8 ОТ).

«Сверхдраматичным получился второй матч между сборными России и Беларуси в Тольятти. 15 заброшенных шайб на радость зрителям и к огорчению тренеров! В обороне и у одной, и у другой команды было много ошибок. Отрадно, что сначала одни не бросили играть при 0:3, а затем другие — при 3:7. Что случилось по ходу встречи со сборной России, до сих пор не пойму — потери в средней зоне и недоработка в защите. Некоторые нападающие просто не возвращались в защиту, не помогали обороне. Так нельзя играть. Они же приглашены в сборную России! К некоторым хоккеистам большие вопросы. В то же время большинство ребят очень старались и делали всё, чтобы спасти игру. В итоге её вытащили. Нужно отдать должное главному тренеру сборной Роману Ротенбергу, что он не боится заменять вратаря полевым игроком и делает это достаточно рано, пытаясь спасти матч. Этот шаг принёс свои плоды, а значит, он абсолютно обоснованный», — сказал Макаров «Чемпионату».