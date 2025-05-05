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«К некоторым игрокам большие вопросы». И. Макаров — о поражении России от Беларуси

«К некоторым игрокам большие вопросы». И. Макаров — о поражении России от Беларуси
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Бывший нападающий СКА, ЦСКА, «Динамо» и других клубов КХЛ Игорь Макаров отметил характер игроков сборной «Россия 25», которые сумели отыграть четыре шайбы и перевести матч в овертайм во второй встрече майского турне со сборной Беларуси (7:8 ОТ).

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5)     2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5)     3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5)     3:1 Денисов – 11:57 (5x5)     3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5)     3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5)     3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5)     3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5)     3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4)     3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5)     4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4)     5:7 Полтапов – 56:01 (6x5)     6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5)     7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5)     7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)    

«Сверхдраматичным получился второй матч между сборными России и Беларуси в Тольятти. 15 заброшенных шайб на радость зрителям и к огорчению тренеров! В обороне и у одной, и у другой команды было много ошибок. Отрадно, что сначала одни не бросили играть при 0:3, а затем другие — при 3:7. Что случилось по ходу встречи со сборной России, до сих пор не пойму — потери в средней зоне и недоработка в защите. Некоторые нападающие просто не возвращались в защиту, не помогали обороне. Так нельзя играть. Они же приглашены в сборную России! К некоторым хоккеистам большие вопросы. В то же время большинство ребят очень старались и делали всё, чтобы спасти игру. В итоге её вытащили. Нужно отдать должное главному тренеру сборной Роману Ротенбергу, что он не боится заменять вратаря полевым игроком и делает это достаточно рано, пытаясь спасти матч. Этот шаг принёс свои плоды, а значит, он абсолютно обоснованный», — сказал Макаров «Чемпионату».

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