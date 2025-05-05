«Мы могли войти в историю». Ротенберг — о камбэке в матче с Беларусью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высоко оценил игровой уровень своей команды во втором матче со сборной Беларуси (7:8 ОТ) в рамках «Тура сборной», который проходит в Тольятти.

«Это был хоккей очень высокого уровня. Сегодня мы увидели уникальные и феноменальные вещи. Мы могли войти в историю, надо ещё поработать, но, честно, лучше до этого не доводить. Надо отметить наших игроков, не сдавались, играли до конца. Как вы видите по играм плей-офф КХЛ и НХЛ, все игры непредсказуемые. Тем интереснее. Внимания к нашим матчам сейчас много: телезрители смотрят, в интернете обсуждают. Это всё поднимает рейтинг сборной, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.