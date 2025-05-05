«Мы могли войти в историю». Ротенберг — о камбэке в матче с Беларусью
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высоко оценил игровой уровень своей команды во втором матче со сборной Беларуси (7:8 ОТ) в рамках «Тура сборной», который проходит в Тольятти.
Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5) 2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5) 3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5) 3:1 Денисов – 11:57 (5x5) 3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5) 3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5) 3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5) 3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5) 3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4) 3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5) 4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4) 5:7 Полтапов – 56:01 (6x5) 6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5) 7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5) 7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)
«Это был хоккей очень высокого уровня. Сегодня мы увидели уникальные и феноменальные вещи. Мы могли войти в историю, надо ещё поработать, но, честно, лучше до этого не доводить. Надо отметить наших игроков, не сдавались, играли до конца. Как вы видите по играм плей-офф КХЛ и НХЛ, все игры непредсказуемые. Тем интереснее. Внимания к нашим матчам сейчас много: телезрители смотрят, в интернете обсуждают. Это всё поднимает рейтинг сборной, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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