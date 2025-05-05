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Козлов — о поражении «Салавата»: ребята доставали из себя последнее, что у них осталось

Козлов — о поражении «Салавата»: ребята доставали из себя последнее, что у них осталось
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение «Локомотиву» (2:4) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025. Таким образом, ярославцы выиграли серию со счётом 4-1 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина — 2025.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 06:33 (5x5)     1:1 Уилсон (Ремпал) – 22:55 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 35:33 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Уилсон) – 47:03 (5x5)     3:2 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 51:16 (5x5)     4:2 А. Радулов – 58:51 (en)    

— Видно, что ребята доставали из себя последнее, что у них осталось. У нас было очень много напряжённых игр. «Локомотив» — солидная команда, которая является претендентом на чемпионство. Как команда и как организация мы получили колоссальный опыт игры в плей-офф. Теперь ребята знают, что надо делать в определенных ситуациях. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нам помогали, когда было сложно, и придавали ребятам сил, эмоций и энергии. «Локомотиву» — удачи дальше, мы будем готовиться к следующему сезону.

— Пришлось в девять защитников играть. Это вынужденная мера?
— Ильдан Газимов по детям играл в нападении, потому и приняли такое решение выпустить его на этой позиции. У нас больше никого не было. Потом пришлось перейти в три центральных. Повторюсь, ребята сегодня отдали всё, что у них было, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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