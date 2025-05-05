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«Нам вообще по...» Лидер «Салавата» нецензурно выругался во время флеш-интервью

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски после окончания второго периода пятого матча с ярославским «Локомотивом» (2:4, 1-4) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 нецензурно ответил на вопрос о статистических показателях.

— В этой серии кто открывает счёт, тот и побеждает. Насколько влияет на вас эта статистика сейчас?

— «Нам вообще по...» — сказал Хмелевски во флеш-интервью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом Кубка Гагарина — 2025. В финальной серии Кубка Гагарина ярославский клуб сыграет с победителем матча между челябинским «Трактором» и московским «Динамо» (счёт в серии — 3-1).