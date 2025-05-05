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«Нам вообще по...» Лидер «Салавата» нецензурно выругался во время флеш-интервью

«Нам вообще по...» Лидер «Салавата» нецензурно выругался во время флеш-интервью
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Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски после окончания второго периода пятого матча с ярославским «Локомотивом» (2:4, 1-4) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 нецензурно ответил на вопрос о статистических показателях.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 06:33 (5x5)     1:1 Уилсон (Ремпал) – 22:55 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 35:33 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Уилсон) – 47:03 (5x5)     3:2 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 51:16 (5x5)     4:2 А. Радулов – 58:51 (en)    

— В этой серии кто открывает счёт, тот и побеждает. Насколько влияет на вас эта статистика сейчас?
— «Нам вообще по...» — сказал Хмелевски во флеш-интервью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом Кубка Гагарина — 2025. В финальной серии Кубка Гагарина ярославский клуб сыграет с победителем матча между челябинским «Трактором» и московским «Динамо» (счёт в серии — 3-1).

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