«Всех благ!» Овечкин подарил президенту Беларуси Лукашенко джерси со своим автографом

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил именную майку президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Александру Григорьевичу от Ovi. Всех благ!» — подписал джерси российский форвард и сделал на нём автограф.

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.

«Вашингтон» в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграл «Монреаль Канадиенс» (4-1) и в 1/4 финала сыграет с «Каролиной Харрикейнз».