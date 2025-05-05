Козлов: «Салават» пока не готов обыгрывать «Локомотив». Но парни должны гордиться

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги сезона для уфимской команды. Сегодня, 5 мая, «Салават» проиграл «Локомотиву» (2:4) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 и завершил выступления в этом сезоне.
— Подведите итоги сезона для «Салавата».
— Нынешний сезон — позитив. Мы проиграли команде, которая не первый год идёт к чемпионству. Нужно отдавать 120% себя, чтобы побеждать эту команду. Мы пока не готовы обыгрывать «Локомотив». Но наши ребята должны гордиться своей работой, тем, что они сделали для города и республики.
— На чём хотели сыграть против «Локомотива»?
— Против этой команды нельзя ошибаться. Очень важно, какие ошибки ты совершаешь. Голы, которые мы пропустили, — это больше наши ошибки. Я не говорю, что кто-то виноват, но это опыт, который был нам необходим в этом году, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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