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Козлов: «Салават» пока не готов обыгрывать «Локомотив». Но парни должны гордиться

Козлов: «Салават» пока не готов обыгрывать «Локомотив». Но парни должны гордиться
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги сезона для уфимской команды. Сегодня, 5 мая, «Салават» проиграл «Локомотиву» (2:4) в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 и завершил выступления в этом сезоне.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 06:33 (5x5)     1:1 Уилсон (Ремпал) – 22:55 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 35:33 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Уилсон) – 47:03 (5x5)     3:2 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 51:16 (5x5)     4:2 А. Радулов – 58:51 (en)    

— Подведите итоги сезона для «Салавата».
— Нынешний сезон — позитив. Мы проиграли команде, которая не первый год идёт к чемпионству. Нужно отдавать 120% себя, чтобы побеждать эту команду. Мы пока не готовы обыгрывать «Локомотив». Но наши ребята должны гордиться своей работой, тем, что они сделали для города и республики.

На чём хотели сыграть против «Локомотива»?
— Против этой команды нельзя ошибаться. Очень важно, какие ошибки ты совершаешь. Голы, которые мы пропустили, — это больше наши ошибки. Я не говорю, что кто-то виноват, но это опыт, который был нам необходим в этом году, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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