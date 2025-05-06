Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 5 мая 2025 года

В понедельник, 5 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 5 мая:

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (счёт в серии — 4-1).

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел нижегородское «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-1 и стал первым финалистом Кубка Гагарина — 2025.

В финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с победителем противостояния между челябинским «Трактором» и московским «Динамо» (счёт в серии — 3-1).