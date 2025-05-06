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«Если он не играл — значит, не был готов». Козлов — о ситуации с Джошем Ливо в плей-офф

«Если он не играл — значит, не был готов». Козлов — о ситуации с Джошем Ливо в плей-офф
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о нестабильном выступлении нападающего команды Джоша Ливо в плей-офф Кубка Гагарина — 2025. «Салават» проиграл «Локомотиву» (2:4) в пятом матче серии 1/2 финала и завершил выступления в этом сезоне.

Напомним, Ливо пропустил первую и третью игры серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

— Проясните ситуацию с Джошем Ливо в этой серии, да и вообще в плей-офф.
— Если он не играл сегодня, то он не готов был играть. В плей-офф все команды выступают более жёстко против лидеров, и это нормально, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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