«Если он не играл — значит, не был готов». Козлов — о ситуации с Джошем Ливо в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о нестабильном выступлении нападающего команды Джоша Ливо в плей-офф Кубка Гагарина — 2025. «Салават» проиграл «Локомотиву» (2:4) в пятом матче серии 1/2 финала и завершил выступления в этом сезоне.

Напомним, Ливо пропустил первую и третью игры серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

— Проясните ситуацию с Джошем Ливо в этой серии, да и вообще в плей-офф.

— Если он не играл сегодня, то он не готов был играть. В плей-офф все команды выступают более жёстко против лидеров, и это нормально, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.