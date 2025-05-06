«Вернулись туда, где закончили». Никитин — о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Гагарина — 2025.

Ранее прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев площадки. «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-1.

«Несмотря на итоговый счёт в серии, все матчи были очень ровные и по ощущениям, и по статистике. Уфа — классная команда, тренерский штаб здорово сработал. Мы после первой встречи поняли, кто против нас играет. Парни — молодчики, перестроились, это позволило нам победить в серии. Насчёт выхода в финал: мы вернулись туда, где закончили. То, что было до этого, ничего не будет стоить», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.