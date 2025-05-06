Никитин — об игре Сурина: посчастливилось работать с Капризовым. Есть с кем сравнивать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о перформансе 18-летнего нападающего команды Егора Сурина, который в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым» записал на свой счёт две шайбы и одну передачу. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу «Локомотива».

— Оцените игру Сурина?

— Мне посчастливилось работать с Капризовым, поэтому мне есть с кем сравнивать. Про Сурина пока буду молчать. Мы рады. Всё.

— Николаев перестал играть в какой-то момент, почему?

— Илья два матча сыграл. Прошлый здорово провёл. Эмоций много у него забрало. Сегодня был немного не в своей тарелке. Это нормально, он вынесет полезное из этого опыта. Сегодня другие парни сыграли, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.