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Никитин — об игре Сурина: посчастливилось работать с Капризовым. Есть с кем сравнивать

Никитин — об игре Сурина: посчастливилось работать с Капризовым. Есть с кем сравнивать
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о перформансе 18-летнего нападающего команды Егора Сурина, который в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым» записал на свой счёт две шайбы и одну передачу. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 06:33 (5x5)     1:1 Уилсон (Ремпал) – 22:55 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 35:33 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Уилсон) – 47:03 (5x5)     3:2 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 51:16 (5x5)     4:2 А. Радулов – 58:51 (en)    

— Оцените игру Сурина?
— Мне посчастливилось работать с Капризовым, поэтому мне есть с кем сравнивать. Про Сурина пока буду молчать. Мы рады. Всё.

— Николаев перестал играть в какой-то момент, почему?
— Илья два матча сыграл. Прошлый здорово провёл. Эмоций много у него забрало. Сегодня был немного не в своей тарелке. Это нормально, он вынесет полезное из этого опыта. Сегодня другие парни сыграли, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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