Никитин — об игре Сурина: посчастливилось работать с Капризовым. Есть с кем сравнивать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о перформансе 18-летнего нападающего команды Егора Сурина, который в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым» записал на свой счёт две шайбы и одну передачу. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу «Локомотива».
— Оцените игру Сурина?
— Мне посчастливилось работать с Капризовым, поэтому мне есть с кем сравнивать. Про Сурина пока буду молчать. Мы рады. Всё.
— Николаев перестал играть в какой-то момент, почему?
— Илья два матча сыграл. Прошлый здорово провёл. Эмоций много у него забрало. Сегодня был немного не в своей тарелке. Это нормально, он вынесет полезное из этого опыта. Сегодня другие парни сыграли, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 6 мая 2025
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:14
-
00:07
-
00:04
- 5 мая 2025
-
23:50
-
23:42
-
23:23
-
23:09
-
22:49
-
22:32
-
22:30
-
22:20
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
21:38
-
21:36
-
21:22
-
20:40
-
20:27
-
20:05
-
19:36
-
19:12
-
18:43
-
18:26
-
18:07
-
17:50
-
17:49
-
17:38
-
17:13
-
16:23
-
15:55
-
15:45