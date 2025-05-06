Игорь Никитин ответил на вопрос о травмированных игроках «Локомотива» Фрейзе и Панике

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился новостями о состоянии травмированных игроков своей команды — словацкого нападающего Рихарда Паника и канадца Байрона Фрейза.
— Каково состояние Фрейза и Паника?
— Байрон катается, мы не стали сегодня рисковать. Паник был в раздевалке, ему сняли все прибамбасы, завтра кататься начинает. Загадывать не будем, но мы не отказались бы от усиления, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Ранее прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев площадки. «Локомотив» выиграл серию со счётом 4-1.