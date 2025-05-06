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«Как бы мы ни пытались донести…» Никитин — о начале «Локомотивом» серии с «Салаватом»

«Как бы мы ни пытались донести…» Никитин — о начале «Локомотивом» серии с «Салаватом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым». 5 мая прошла пятая игра серии, «Локомотив» одержал победу со счётом 4:2 и выиграл серию со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 06:33 (5x5)     1:1 Уилсон (Ремпал) – 22:55 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 35:33 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Уилсон) – 47:03 (5x5)     3:2 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 51:16 (5x5)     4:2 А. Радулов – 58:51 (en)    

— Почему не лучшим образом начали серию?
— Мы — люди. Ребята пусть и говорят, что ничего не читают, в социальных сетях не сидят… Смешно это слышать сейчас. Как бы мы ни пытались донести, что Уфа — третья команда регулярки, и это не случайно… Мы как тренеры понимаем, за счёт чего они добиваются такого результата. Здорово, что парни после первой игры смогли прийти в себя, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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