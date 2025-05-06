«Как бы мы ни пытались донести…» Никитин — о начале «Локомотивом» серии с «Салаватом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым». 5 мая прошла пятая игра серии, «Локомотив» одержал победу со счётом 4:2 и выиграл серию со счётом 4-1.

— Почему не лучшим образом начали серию?

— Мы — люди. Ребята пусть и говорят, что ничего не читают, в социальных сетях не сидят… Смешно это слышать сейчас. Как бы мы ни пытались донести, что Уфа — третья команда регулярки, и это не случайно… Мы как тренеры понимаем, за счёт чего они добиваются такого результата. Здорово, что парни после первой игры смогли прийти в себя, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.