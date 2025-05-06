Овечкин: в регулярке иногда не хочешь идти на силовой, но в плей-офф надо

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об особенностях игры в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«В плей-офф всё меняется: интенсивность, скорость, физическая игра. В регулярке иногда не хочешь идти на силовой, но в плей-офф надо, потому что игрок может обогнать тебя и забить», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» в серии обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. В четвертьфинале плей-офф столичный клуб встретится с «Каролиной Харрикейнз».

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Овечкин провёл пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.