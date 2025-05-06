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«Безумие — это один из вариантов». Том Уилсон – об Александре Овечкине

«Безумие — это один из вариантов». Том Уилсон – об Александре Овечкине
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о российском форварде Александре Овечкине.

«Слово «безумие» — это один из вариантов. Можно вставить кучу разных слов, и всё равно никто не поймёт. Если бы у кого-то была инструкция, как делать «Ови», уже штамповали бы таких, но я такого не вижу. Он может изменить игру силовым приёмом, голом, важным моментом или блокированным броском. Вот что делают лидеры. Они проявляют себя в трудные моменты и жертвуют собой. И он делает это в каждой игре и каждый год, что я здесь», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Овечкин провёл пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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