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Кирилл Капризов рассказал, как проведёт свой отпуск

Кирилл Капризов рассказал, как проведёт свой отпуск
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как проведёт свой отпуск.

«Я просто поеду домой. В том году я был дома, никуда не ездил. Мне нравится отдыхать у себя в деревне, особо не видеть людей. Там простая жизнь, ничего не надо делать, видишься с друзьями, на рыбалку ходишь, в походы. Хочу просто побыть дома. Не схожу с ума по поводу рыбалки, просто хожу за компанию с друзьями», — приводит слова Капризова официальный сайт «Миннесоты».

28-летний Капризов провёл 41 игру за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 и набрал 56 (25+31) очков. Россиянин сыграл шесть матчей в Кубке Стэнли, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

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