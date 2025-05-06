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«Лос-Анджелес Кингз» объявил о расторжении контракта с главным тренером

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о расторжении контракта с главным тренером
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«Лос-Анджелес Кингз» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Робом Блэйком, который работал с командой восемь сезонов.

«От имени всей организации хочу поблагодарить Роба за его преданность и ту страсть, с которой он выполнял свою работу. Прийти к такому решению было непросто, и я ценю партнёрство с Робом, всегда направленное на благо команды. Он заслуживает огромного уважения и признательности за тот уровень, до которого довёл нас. Роб был важной частью команды и всегда будет ценен за свой вклад в историю клуба», — приводи слова президента клуба Люка Робитайла официальный сайт «Лос-Анджелес Кингз».

В первом раунде Кубка Стэнли «Кингз» проиграли в серии «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2-4.

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